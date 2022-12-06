В Сирии заявили о желании видеть больше российских туристов

Власти Сирии хотели бы видеть в своей стране больше российских туристов. Об этом 6 декабря заявила журналистами министр культуры Сирии Любана Машавах.

Она напомнила, что культурные обмены и расширение списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО оказывают влияние и на развитие туристических связей между странами.

«Культурный обмен влияет на укрепление знаний, просвещение. Мы бы хотели видеть больше российских туристов у нас в Сирии», — отметила министр на полях международного форума к 50-летию Конвенции об охране всемирного и культурного наследия в Казани.

Сирийский министр добавила, что эта поездка стала ее первым визитом в Россию. Она поблагодарила организаторов форума за радушный прием.

В России есть много интересных туристических объектов, россияне должны ими гордиться, заключила сирийский министр.

В июне посол Сирии в Москве Рияд Хаддад заявил «‎Известиям», что республика готова принять российских туристов вместо недружественных стран, Москва и Дамаск работают над организацией турпотоков.

Он напомнил, что в стране есть белые песчаные пляжи, мягкий климат и прекрасная погода большинство дней в году. В Сирии тысячи культурных и религиозных памятников с тысячелетней историей, подчеркнул дипломат.

Весной 2021 года город Тадмор на юге Сирии, который до боевых действий был туристическим центром страны, стал принимать первых путешественников.

Находящаяся поблизости Пальмира по-прежнему популярна у путешественников.