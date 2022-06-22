Сирия готова принять российских туристов вместо недружественных стран, Москва и Дамаск работают над организацией турпотоков. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил посол САР в Москве Рияд Хаддад.

«Следует отметить, что сирийский народ готов принять российских друзей с распростертыми объятиями, так как прекрасные отношения между нашими странами не ограничиваются только политическим уровнем. Скорее, они выражают глубину исторической дружбы двух народов на протяжении длительного времени», — уточнил дипломат.

Он отметил: Сирия полна туристических достопримечательностей: белые песчаные пляжи, мягкий климат и прекрасная погода большинство дней в году. Здесь тысячи культурных и религиозных памятников с тысячелетней историей.

«И поэтому Сирия — это наиболее подходящее направление для российских туристов, которые хотят побывать в дружественной стране и среди любящих людей. Естественно, обе страны работают над организацией туризма в рамках экономического сотрудничества между РФ и САР, которое развивается день ото дня», — подчеркнул посол.

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