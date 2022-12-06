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Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с 14 октября

Финансовый аналитик спрогнозировал поведение рубля до конца года

Аналитик Звездин: на конец 2022 года доллар может достигнуть 61–64 рубля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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На конец 2022 года $1 будет находиться в диапазоне 61–64 рублей, спрогнозировал финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин. Об этом он рассказал «Известиям» 6 декабря.

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По его словам, причина наблюдающегося сейчас крепкого рубля — сочетание различных фактов.

«В первую очередь это профицит бюджета в прошлом, падение импорта и валютные ограничения», — отметил он.

Как уточнил эксперт, в связи с тем, что бюджетное правило в настоящее время не работает, в декабре важным фактом окажется изменение сальдо торгового баланса.

«На данный момент восстановление импорта замедлилось и упало впервые за девять месяцев, что связано с высокими геополитическими рисками. Конечно, этот факт будет сказываться на стоимости рубля в положительную сторону», — объяснил он.

В то же время среди негативных факторов, влияющих на рубль, он назвал частичное эмбарго на поставки российской нефти морским путем, введенное Евросоюзом, а также потолок цен на энергоресурс из РФ.

«Из-за этого доходы бюджета ожидаемо сократятся, но не стоит ожидать, что это снижение будет слишком большим, скорее у потолка цен и частичного эмбарго имеется накопительный эффект, что не приведет к коллапсу системы. В связи с этими факторами могу прогнозировать курс рубля к доллару на конец 2022 года порядка 61–64 рублей за $1», — заключил Звездин.

Накануне эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал «Известиям», что в декабре $1 может достигнуть уровня в 65 рублей, €1 — 68 рублей, юань — 9,5 рубля.

Американский телеканал CBS 28 мая назвал рубль самой устойчивой и эффективной валютой этого года.

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