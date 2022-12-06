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ГИБДД Москвы с начала года пресекла 65 тыс. нарушений правил перевозки детей

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Столичная Госавтоинспекция с начала 2022 года пресекла почти 65 тыс. нарушений правил перевозки детей в автомобилях. Об этом 6 декабря ГИБДД столицы сообщила в своем официальном Telegram-канале.

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По данным столичных инспекторов ДПС, в 64 758 случаях водители пренебрегли детской безопасностью с начала текущего года. За нарушение этих правил в соответствии с ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей, для должностных лиц — в размере 25 тыс. рублей, а для юридических — 100 тыс. рублей.

В ведомстве в связи с этим напомнили, что детей с рождения и до семи лет необходимо перевозить в машине только с помощью детских удерживающих устройств. От 7 до 11 лет включительно они могут находится в авто на заднем сиденье в удерживающих устройствах. На переднем пассажирском сидении дети вышеуказанного возраста могут находится с применением штатных ремней безопасности в сочетании с детскими удерживающими устройствами.

В ГИБДД Москвы подчеркнули, что только с 12 лет ребенок может пользоваться штатным ремнем безопасности и располагаться в машине на переднем или заднем сиденье.

29 ноября ГИБДД столицы отчиталась, что за 10 месяцев 2022 года в Москве зарегистрировано 327 ДТП с участием автомобилей, принадлежащих каршеринговым компаниям. В таких авариях количество погибших снизилось на 21,1%, а количество пострадавших — на14,7%. Среди наиболее частых нарушений — управление авто в нетрезвом состоянии, управление автомобилем водителем, не имеющим права управления, и управление арендованным транспортом лицами, не зарегистрированными в компании-арендодателе либо по подложной регистрации. За 10 месяцев 2022 года по выявленным фактам управления арендованным транспортом по подложным аккаунтам возбуждено 25 уголовных дел по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», уточнили в ведомстве.

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