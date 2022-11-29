Реклама
Прямой эфир
Здоровье
В Роспотребнадзоре заявили о нарастании активности вирусов гриппа и ОРВИ
Мир
Итальянский генерал призвал НАТО сосредоточиться на Ираке из-за влияния Москвы
Мир
Лукашенко простился с главой МИД Белоруссии Макеем
Экономика
Новак предрек дефицит предложения в случае введения потолка цен на нефть из РФ
Мир
Эрдоган отказался отчитываться за военные операции на севере Ирака и Сирии
Мир
Вице-премьер Молдавии предупредил о возможных массовых отключениях электроэнергии
Мир
Сечин заявил о росте товарооборота РФ с Китаем до $180–190 млрд по итогам года
Общество
Литовский центр Riddle признан в РФ нежелательной организацией
Авто
Evolute временно снимет из гаммы модель минивэна i-Van
Мир
Украина попросила у США дополнительные объемы газа на зиму
Мир
В Казахстане сообщили о планах создания «тройственного газового союза»
Политика
В СФ поступило представление об освобождении Кудрина с поста главы Счетной палаты

В Москве снизилось количество ДТП с участием машин каршеринга

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За 10 месяцев 2022 года в Москве зарегистрировано 327 ДТП с участием автомобилей, принадлежащих каршеринговым компаниям. В таких авариях количество погибших снизилось на 21,1 %, а количество пострадавших — на 14,7%, сообщила столичная ГИБДД 29 ноября в своем Telegram-канале.

Край неопасный: в каких регионах растет статистика ДТП
В ГИБДД подвели итоги аварийности с начала года

С начала текущего года сотрудниками столичной Госавтоинспекции пресечено более 121 тыс. административных правонарушений, допущенных водителями автомобилей, управлявших каршеринговыми машинами.

Среди наиболее частых нарушений — управление авто в нетрезвом состоянии, управление автомобилем водителем, не имеющим права управления, и управление арендованным транспортом лицами, не зарегистрированными в компании-арендодателе, либо по подложной регистрации.

За 10 месяцев года по выявленным фактам управления арендованным транспортом по подложным аккаунтам возбуждено 25 уголовных дел по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», уточнили в ведомстве.

23 ноября в ГИБДД РФ сообщили, что аварийность по вине водителей-иностранцев за 10 месяцев 2022 года увеличилась в России на 4,1% по отношению к аналогичной статистике 2021 года.

Такие водители совершили 4,3 тыс. происшествий, в которых погибли 387 человек (+11,2%) и ранены 5,7 тыс. (+4,9%), следует из статистических данных Госавтоинспекции РФ. Выяснилось, что больше всего ДТП среди иностранцев провоцируют водители из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Армении и Азербайджана. По абсолютному количеству ДТП лидируют Москва (6,4 тыс. аварий), Краснодарский край (4,6 тыс.), Нижегородская область (3,6 тыс.), Санкт-Петербург (3,5 тыс.) и Московская область (3,2 тыс.).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022