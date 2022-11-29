В Москве снизилось количество ДТП с участием машин каршеринга

За 10 месяцев 2022 года в Москве зарегистрировано 327 ДТП с участием автомобилей, принадлежащих каршеринговым компаниям. В таких авариях количество погибших снизилось на 21,1 %, а количество пострадавших — на 14,7%, сообщила столичная ГИБДД 29 ноября в своем Telegram-канале.

С начала текущего года сотрудниками столичной Госавтоинспекции пресечено более 121 тыс. административных правонарушений, допущенных водителями автомобилей, управлявших каршеринговыми машинами.

Среди наиболее частых нарушений — управление авто в нетрезвом состоянии, управление автомобилем водителем, не имеющим права управления, и управление арендованным транспортом лицами, не зарегистрированными в компании-арендодателе, либо по подложной регистрации.

За 10 месяцев года по выявленным фактам управления арендованным транспортом по подложным аккаунтам возбуждено 25 уголовных дел по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», уточнили в ведомстве.

23 ноября в ГИБДД РФ сообщили, что аварийность по вине водителей-иностранцев за 10 месяцев 2022 года увеличилась в России на 4,1% по отношению к аналогичной статистике 2021 года.

Такие водители совершили 4,3 тыс. происшествий, в которых погибли 387 человек (+11,2%) и ранены 5,7 тыс. (+4,9%), следует из статистических данных Госавтоинспекции РФ. Выяснилось, что больше всего ДТП среди иностранцев провоцируют водители из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Армении и Азербайджана. По абсолютному количеству ДТП лидируют Москва (6,4 тыс. аварий), Краснодарский край (4,6 тыс.), Нижегородская область (3,6 тыс.), Санкт-Петербург (3,5 тыс.) и Московская область (3,2 тыс.).