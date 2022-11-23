ГИБДД зафиксировала рост числа автоаварий по вине иностранцев

В Госавтоинспекции отметили, что в России наблюдается прирост аварийности по вине водителей-иностранцев. Об этом 22 ноября сообщила газета «Коммерсант».

Аварийность по вине водителей-иностранцев за 10 месяцев 2022 года увеличилась в РФ на 4,1% по отношению к аналогичной статистике 2021 года. Такие водители совершили 4,3 тыс. происшествий, в которых погибли 387 человек (+11,2%) и ранены 5,7 тыс. (+4,9%), следует из статистических данных Госавтоинспекции РФ.

Выяснилось, что больше всего ДТП среди иностранцев провоцируют водители из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Армении и Азербайджана. По абсолютному количеству ДТП лидируют Москва (6,4 тыс. аварий), Краснодарский край (4,6 тыс.), Нижегородская область (3,6 тыс.), Санкт-Петербург (3,5 тыс.) и Московская область (3,2 тыс.).

Всего на дорогах страны за десять месяцев 2022 года произошло 103,9 тыс. аварий (—5,5% к аналогичному периоду 2021 года), в которых погибло 11,5 тыс. человек (—5,1%) и ранено 130,6 тыс. человек (—5,6%).

22 ноября стало известно, что МВД России, МЧС, Минздрав и Минтранс выработали единый регламент взаимодействия служб при ликвидации последствий ДТП. Документ распределяет функции между силовыми и спасательными ведомствами.