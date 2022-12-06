В подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сосредоточены вдоль линии фронта в Донбассе, опять зафиксированы случаи расстрелов военнослужащих за неподчинение приказам своих командиров. Об этом сообщил 6 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Как отметил Марочко, ссылаясь на полученные от разведки военного ведомства республики данные, в ВСУ снова возобновлена «практика казни своих военных».

«Случаи расстрелов украинских военнослужащих так называемым военно-полевым трибуналом зафиксированы в районах населенных пунктов Артемовск (укр. название Бахмут), Северск, Кременная и Сватово», — цитирует офицера ТАСС.

1 декабря пленный украинский боевик из 113-й отдельной бригады территориальной обороны Александр Лазаренко рассказал, что в ВСУ пугают солдат пытками, которые им якобы придется вынести со стороны российских военных в случае попадания в плен. По словам Лазаренко, после подобных рассказов от своего командования он, когда уже попал в плен, даже просил российских военных «расстрелять его при попытке к бегству», так как испугался возможных пыток.

До этого, 18 ноября, Марочко сообщал, что в частях ВСУ начали действовать военно-полевые суды. По его словам, офицерскому составу украинских войск разрешили использовать все доступные способы воздействия на подчиненный личный состав.

19 ноября в распоряжении «Известий» оказалось видео с одним из взятых в плен под селом Макеевка украинских боевиков Виталием Линчевским. Он рассказал об условиях содержания и хорошем отношении со стороны российский военнослужащих: «С утра каша, на обед суп, каша и вечером чай. Никто не обижает». Он также призвал украинских военнослужащих не сопротивляться российским силам, которые находятся вблизи села Водяное.

20 сентября бывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко рассказал, что в ВСУ расстреливали собственных сослуживцев под воздействием алкоголя и наркотиков, «для забавы». По его словам, в войсках солдат «за людей никто не считал» и там «валили своих», не доходя до фронта.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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