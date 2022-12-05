Путин продлил запрет сделок с долями граждан недружественных стран в стратегических компаниях

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2023 года запрета на сделки с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических компаниях РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 5 декабря.

Подписанный документ продлевает указ Путина от 5 августа 2022 года, запрещающий инвесторам из недружественных стран покупать и продавать доли в стратегических предприятиях. Изначально срок действия ограничений был рассчитан на период до 31 декабря 2022 года, сейчас его продлили еще на год — до 31 декабря 2023 года.

Как следует из указа, запрет на совершение сделок касается акций и долей в компаниях, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, утвержденный указом от 2004 года.

Под запрет также попадают операции с долями участия в соглашениях о разделе продукции (СРП) «Сахалин-1» и Харьягинском СРП, а также с долями в компаниях — производителях оборудования для топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Кроме того, ограничения касаются сделок с акциями производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии, компаний по переработке нефти и нефтяного сырья, кредитных организаций. Вдобавок к этому под запрет попадают операции с долями пользователей морских и шельфовых участков недр и месторождений углеводородов, урана, никеля, кобальта, меди, алмазов, золота и других.

Покупка или продажа долей в компаниях из перечня будут возможны только на основании специального разрешения главы государства.