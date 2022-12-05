Эксперты оценили инициативу по развитию лизинга жилья в России

Инициатива Минфина РФ развивать лизинг квартир как альтернативу ипотеке пока представляется в России мало перспективной в ближайшие годы, выразила мнение эксперт по лизингу, руководитель федерального брокера «Влизинг.ру» Александра Федотова. Как она рассказала «Известиям» 5 декабря, на данном этапе российский финансовый рынок и налоговая система пока не готовы к тому, чтобы инструмент стал применим для физических лиц.

При этом эксперт отметила, что лизинг как способ финансирования — это максимально удобный инструмент.

Однако, по ее словам, есть нюансы, которые останавливают развитие этого направления. Так, ставка удорожания в лизинге значительно выше ставки по ипотеке.

Кроме того, лизинг в России предполагает налоговые преимущества для юридических лиц — зачет НДС и отнесение лизинговых платежей на расходы позволяют экономить до 40% от стоимости. В то время как физические лица их использовать не могут, поэтому сегодня лизинг им не выгоден, добавила Федотова.

«Лизинговые компании РФ прекрасно работают с автомобилями, спецтехникой и оборудованием, но у них нет готовых программ по лизингу квартир — сколько времени займет их разработка и тестирование — неизвестно», — объяснила она.

Как уточнила эксперт, в настоящее время лизингом недвижимости пользуются юридические лица, приобретая коммерческую недвижимость.

«Но, направление в целом очень перспективное, и если на законодательном уровне лизинг квартир станет сопоставим по стоимости с ипотекой, то рынок 100% оценит все преимущества лизинга, как способа финансирования», — заключила она.

В то же время директор по продажам агентства премиальной недвижимости Point Estate Роман Амелин рассказал «Известиям», что по сравнению с ипотекой у лизинга есть важное преимущество — благодаря меньшему количеству регуляторов его проще оформить.

«Однако это является и недостатком, ведь в случае с ипотекой банки тщательно проверяют недвижимость и у покупателя по итогам прохождения всех кругов ада есть уверенность, что она юридически чистая. Кроме того, при лизинге жилец не может сделать постоянную регистрацию в квартире и вообще распоряжаться ей», — отметил он.

Ранее в этот день издание РБК сообщило, что власти России планируют внедрить механизм лизинга жилья, предусматривающий аренду квартир с последующим выкупом в качестве альтернативы ипотеки. В Минфине рассказали, что будут прорабатывать развитие рынка лизинга жилья.

Накануне в федеральной компании «Этажи» рассказали «Известиям», что в России растет число обращений за ипотекой на вторичное жилье со ставкой 1% годовых. Вслед за субсидированной ипотекой от застройщиков по около нулевым ставкам банки начали запускать подобную ипотеку и на вторичном рынке, отметили там.