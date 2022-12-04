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Экономика
Кредиты на вторичное жилье стали выдавать по ставке от 1%

Кредиты на вторичное жилье стали выдавать по ставке от 1%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В России растет число обращений за ипотекой на вторичное жилье со ставкой 1% годовых. Вслед за субсидированной ипотекой от застройщиков по около нулевым ставкам банки начали запускать подобную ипотеку и на вторичном рынке, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

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«Заемщик из собственных средств оплачивает комиссию банку за снижение ставки при оформлении ипотеки», — сказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Такая схема выгодна только при определенных условиях и если нужно снизить платежи на весь срок, добавила она. Целесообразность использования такой услуги от банка нужно рассчитывать в каждом случае индивидуально, добавила Решетникова.

«Такие программы выгодны при длительных сроках кредитования, когда заемщик не планирует пользоваться правом на досрочное погашение кредита. В противном случае выгоднее пользоваться стандартными условиями кредитования. К тому же такая услуга предполагает значительно большую сумму первоначального взноса и не подходит для тех, кто приобретает жилье с минимальным наличием собственных средств», — сказала эксперт.

По ее словам, например, при стоимости квартиры в 10 млн рублей, первоначальном взносе 60% и сроке кредита на 30 лет ежемесячный платеж составит 41 145 рублей — по стандартным условиям (12% годовых). Итоговые затраты на покупку квартиры за весь 30-летний срок пользования кредитом, с учетом страхования и переплаты по процентам банку в таком случае составят 21 593 111 рублей. Если при таких же условиях воспользоваться услугой банку по снижению ставки до 1% годовых, размер ежемесячных платежей составит 28 338 рублей, а итоговые затраты на покупку квартиры — 17 418 573 рублей, рассказала она.

Однако при сроке кредитования в 10 лет обычная ипотека получается выгоднее: ежемесячный платеж 57 388 рублей вместо 77 184 рублей по программе со сниженной ставкой, сказала эксперт.

«Чем меньше срок кредитования, тем менее выгодно использовать услугу снижения процентной ставки, поскольку за счет оплаты комиссии увеличивается сама сумма кредита, из-за того, что часть собственных средств заемщик тратит на оплату комиссии за снижение процентной ставки, а при стандартных условиях — только на первоначальный взнос», — пояснила Решетникова.

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