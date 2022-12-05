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Рой Джонс-младший возглавил митинг в защиту IBA и бокса у штаб-квартиры МОКа

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Фото: соцсети
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Американский боксер Рой Джонс-младший, серебряный призер Олимпийских игр 1988 года, абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории возглавил демонстрацию в защиту бокса. Митинг состоялся 5 декабря перед штаб-квартирой Международного олимпийского комитета (МОК) в швейцарской Лозанне.

В мероприятии участвовали боксеры и тренеры из шести стран — Швейцарии, Германии, Франции, Польши, Мальты и Израиля.

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«Я здесь ради бокса, чтобы поддержать бокс на Олимпиаде, чтобы поддержать IBA и бокс на Олимпиаде. Я хочу, чтобы бокс был олимпийским видом спорта. Где бы я был без олимпийской мечты? Олимпийская мечта и бокс привели меня туда, где я есть сейчас. Бокс был Божьим даром для меня, а лучшим местом, где я мог показать свой талант, Бог сделал Олимпиаду», — заявил Рой Джонс-младший.

В начале октября спортсмен написал открытое письмо к руководству МОКа, в котором призвал организацию прислушаться к решениям Международной ассоциацией бокса (IBA), а также указал, что комитет сейчас «угрожает всей боксерской семье и ее будущему» тем, что этот вид спорта хотят исключить из олимпийской программы.

В конце февраля этого года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в соревнованиях из-за спецоперации на Украине. В начале марта IBA запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации, но в начале октября этот запрет был снят. Участия россиян в Олимпиаде-2024 это, однако, не касается.

Вместе с тем, в феврале была представлена предварительная программа летних Олимпийских игр 2028 года, которые состоятся в Лос-Анджелесе. В нее не вошли современное пятиборье, тяжелая атлетика и бокс. На сессии МОКа эти виды спорта не были признаны олимпийскими.

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