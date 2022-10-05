Президент IBA призвал допускать россиян к турнирам

Действующий президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев прокомментировал 5 октября решение организации вернуть на ринги спортсменов из России и Белоруссии. Он отметил, что спорт должен находиться вне политики и призвал все остальные спортивные международные федерации последовать примеру IBA.

«Сегодня бокс демонстрирует, что спорт — это выше, чем политика. Когда начинается спорт, заканчиваются политические игры. И мы, Международная ассоциация бокса, боксерская семья, демонстрируем сегодня, что мы независимы, что мы защищаем спортсменов, мы должны дать всем спортсменам равные условия», — объяснил Кремлев.

Президент IBA отметил, что для спортсменов важно, когда играет гимн и поднимается флаг страны, которую они представляют. А медали, которые они получают за свой труд, по мнению Кремлева, это уже дело вторичной важности.

«Я призываю все международные организации принять такое решение, потому что это правильное решение. Наша задача, как спортивных функционеров, защищать наших любимых спортсменов и быть миротворцами во всем — призывать всех к миру. Спорт для того и создан, чтобы нести миру добро. Всех призываю присоединяться к нашим решениям», — заключил Кремлев.

IBA допустила к участию в соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии ранее в среду. Так, к соревнованиям вернутся и технические представители России и Белоруссии. Российские спортсмены будут выступать под своим национальным флагом и гимном.

Тем временем 30 сентября глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российским спортсменам, не поддерживающим спецоперацию по защите Донбасса, нужно разрешить участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Тогда глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков указал на то, что инициатива главы МОКа принуждает к нарушению законов России и Олимпийской хартии. Он также отметил, что спортсменов недопустимо использовать в качестве заложников в интересах удовлетворения геополитических сил. Инициативу же предложить российским спортсменам обменять свою национальную принадлежность и гражданскую позицию на нейтральный статус выступлений на международной арене он назвал унизительной.

24 сентября Международная федерация санного спорта (FIL) приняла решение о продлении отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнований до особого уведомления.

До этого, 7 сентября, министр спорта России Олег Матыцин заявил, что принимаются все необходимые меры, для того чтобы убедить МОК и международные федерации в том, что без российских спортсменов Олимпийские игры потеряют свою значимость.

МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях после начавшейся 24 февраля российской спецоперации. После этого, например, УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.