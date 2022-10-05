Реклама
Прямой эфир
Общество
Жителей сел в «серой зоне» Херсонской области эвакуировали в безопасные места
Мир
В России оценили объемы утечек газа из «Северных потоков»
Общество
Директор школы в Рубежном рассказала об угрозах в адрес учителей со стороны СБУ
Мир
FT сообщила о намерении США подтолкнуть Украину к решающему сражению на юге
Армия
Пушилин заявил о стабилизации обстановки на Краснолиманском направлении
Мир
Путин в беседе с Рахмоном заявил об укреплении отношений России и Таджикистана
Мир
В МИДе подтвердили планы главы МАГАТЭ посетить Москву
Спорт
Международная федерация бокса вернула на ринги спортсменов из России и Белоруссии
Экономика
Власти примут закон о свободной экономической зоне в новых регионах России
Экономика
В Индонезии заявили о желании укрепить экономические отношения с РФ
Мир
Американцы осудили Байдена за помощь Киеву на фоне урагана во Флориде
Сюжет:

Президент IBA призвал допускать россиян к турнирам

Президент IBA Кремлев призвал остальные спортивные международные федерации последовать примеру организации о допуске россиян к турнирам
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действующий президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев прокомментировал 5 октября решение организации вернуть на ринги спортсменов из России и Белоруссии. Он отметил, что спорт должен находиться вне политики и призвал все остальные спортивные международные федерации последовать примеру IBA.

«Сегодня бокс демонстрирует, что спорт — это выше, чем политика. Когда начинается спорт, заканчиваются политические игры. И мы, Международная ассоциация бокса, боксерская семья, демонстрируем сегодня, что мы независимы, что мы защищаем спортсменов, мы должны дать всем спортсменам равные условия», — объяснил Кремлев.

Соблюдайте беспорядок: почему CAS поддержал бан российского футбола
Стоит ли РФС продолжать судиться с ФИФА и УЕФА за права сборных и клубов

Президент IBA отметил, что для спортсменов важно, когда играет гимн и поднимается флаг страны, которую они представляют. А медали, которые они получают за свой труд, по мнению Кремлева, это уже дело вторичной важности.

«Я призываю все международные организации принять такое решение, потому что это правильное решение. Наша задача, как спортивных функционеров, защищать наших любимых спортсменов и быть миротворцами во всем — призывать всех к миру. Спорт для того и создан, чтобы нести миру добро. Всех призываю присоединяться к нашим решениям», — заключил Кремлев.

IBA допустила к участию в соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии ранее в среду. Так, к соревнованиям вернутся и технические представители России и Белоруссии. Российские спортсмены будут выступать под своим национальным флагом и гимном.

Тем временем 30 сентября глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российским спортсменам, не поддерживающим спецоперацию по защите Донбасса, нужно разрешить участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Тогда глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков указал на то, что инициатива главы МОКа принуждает к нарушению законов России и Олимпийской хартии. Он также отметил, что спортсменов недопустимо использовать в качестве заложников в интересах удовлетворения геополитических сил. Инициативу же предложить российским спортсменам обменять свою национальную принадлежность и гражданскую позицию на нейтральный статус выступлений на международной арене он назвал унизительной.

24 сентября Международная федерация санного спорта (FIL) приняла решение о продлении отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнований до особого уведомления.

До этого, 7 сентября, министр спорта России Олег Матыцин заявил, что принимаются все необходимые меры, для того чтобы убедить МОК и международные федерации в том, что без российских спортсменов Олимпийские игры потеряют свою значимость.

МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях после начавшейся 24 февраля российской спецоперации. После этого, например, УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022