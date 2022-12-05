В Улан-Баторе усилили охрану посольства России на фоне беспорядков

Охрана российского посольства в Улан-Баторе усилена на фоне продолжающихся беспорядков. Об этом сообщил в понедельник, 5 декабря, посол России в Монголии Искандер Азизов.

По его словам, охрану усилили и загранучреждения других государств.

«Но в нашем случае это усиление также связано с тем, что время от времени к нам наведываются немногочисленные пикетчики с выступлениями против российской специальной операции на Украине», — сказал Азизов ТАСС.

Посол добавил, что события в монгольской столице носят сугубо внутренний характер, граждане России за помощью не обращались.

В Улан-Баторе 5 декабря проходят митинги из-за угольного скандала. Местные СМИ сообщали, что количество угля, вывезенного из Монголии, отличается от того, что получил Китай. В частности, указывалась сумма в $12,9 млрд — именно во столько оценивается украденный уголь, который должен был экспортироваться из Монголии в КНР. Протестующие потребовали озвучить имена тех, кто причастен к краже, и привлечь их к ответственности.

Ранее в понедельник сообщалось, что манифестантам удалось прорваться в здание правительства. Губернатор столицы издал указ о насильственном разгоне демонстраций. Также власти Монголии создали рабочую группу для диалога с недовольными гражданами.

При этом, по сообщениям СМИ, в Китае причастные к краже угля были казнены.