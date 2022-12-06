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Эндокринолог назвала тревожные причины отечности

Эндокринолог Остапенко: отеки могут говорить о болезнях сердца, почек и печени
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Фото: Getty Images/iStock
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Иногда утренние отеки вполне безобидны и их можно убрать с помощью косметологических средств, но отечность может стать тревожным симптомом, при котором следует обратиться к врачу. О причинах возникновения отеков «Известиям» рассказала врач-эндокринолог «ИНВИТРО-Приволжье» Анастасия Остапенко во вторник, 6 декабря.

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«Отек — это задержка жидкости в тканях организма. Причины отечности могут быть как невинные, так и опасные для здоровья. Если вы проснулись утром с отеком лица в области глаз, век или скул, то, возможно, просто застоялась жидкость в подкожно-жировой клетчатке. Например, при плаче ухудшается дренажная функция тканей. Отечность может сигнализировать и о дефиците воды в организме, и, наоборот о том, что еще стакан воды перед сном был лишним», — отметила специалист.

К числу возможных причин отечности лица и ног Остапенко также отнесла алкоголь, сладости и соль, которые задерживают жидкость в организме. Кроме того, отеки могут возникать на фоне ПМС и беременности, а также быть вызваны приемом некоторых лекарственных препаратов.

Если отечность не является регулярной, то стоит обратить внимание на режим питания во второй половине дня и баланс воды. Но частые отеки по утрам сигнализируют уже о проблемах со здоровьем: заболевания сердца, почек, печени, щитовидной железы, аллергические отеки, заболевания сосудов нижних конечностей, предупредила врач.

«Чаще всего отекают утром лицо и руки, и это сигнал о каких-то проблемах в организме — такие симптомы не стоит игнорировать. При появлении отеков, особенно при наличии сопутствующих признаков, следует обратиться к врачу. Назначив необходимое обследование, врач правильно установит причину отечного синдрома и порекомендует лечение, установит наблюдение за эффективностью проводимой терапии», — подчеркнула она.

Эндокринолог указала, что систематическая отечность в сопровождении одышки при нагрузке может свидетельствовать о развитии сердечной недостаточности. При заболеваниях щитовидной железы отеки затрагивают область лица и рук, сопровождаются слабостью, сонливостью. При проблемах с почками отек часто локализуется в области глаз (так называемые мешки под глазами), а также развивается отек передней брюшной стенки. Кроме того, при тромбозе глубоких вен характерен остро возникший отек, который сопровождается признаками воспаления — болью, покраснением, повышением температуры тела.

Как отметила Остапенко, роллеры и массаж в борьбе с отеками малоэффективны: они оказывают лишь косметический эффект. Если отеки вызваны патологией, то роллеры могут нанести вред при интенсивном использовании и сильном нажатии на кожные покровы в местах отечности. Кроме того, массаж и роллеры противопоказаны при заболеваниях щитовидной железы.

«Прежде чем бороться с отеками домашними доступными средствами или с помощью косметологии, необходимо узнать их природу. При системных отеках нужно обратиться к врачу. Лечение будет зависеть от заболевания, которое их вызвало», — резюмировала эндокринолог.

1 декабря врач-флеболог, сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника» Геворг Тадевосян назвал опасные осложнения варикоза. По его словам, это заболевание на протяжении долгого времени может не вызывать острых симптомов, а при возникновении сильной боли уже требуется экстренное лечение.

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