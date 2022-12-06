Иваново средство: Мирошниченко дебютировал в КХЛ после тяжелой болезни

В понедельник, 5 декабря, омский «Авангард» со счетом 5:1 разгромил челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Эта игра стала бы абсолютно рядовой, если бы не дебют в главной лиге страны нападающего омичей Ивана Мирошниченко. 18-летний спортсмен в 2022 году перенес онкологическое заболевание, победил его и сумел не просто вернуться на лед, а снова стать одним из лидеров молодежной команды Омска. В игре с «Трактором» он провел на площадке всего 4 минуты и 23 секунды, но важен сам факт его выхода на лед в матче КХЛ. Теперь Мирошниченко рассуждает о глобальных целях, в том числе — о попадании в НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» выбрал Ивана на драфте летом нынешнего года.

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До 2022 года Иван Мирошниченко не выступал на взрослом уровне, но, несмотря на это, был широко известен в хоккейных кругах. Дело в том, что Иван отметился в январе 2020 года, когда выиграл со сборной России золото Юношеских Олимпийских игр в Лозанне.

Главной звездой той сборной был Матвей Мичков. Но именно Мирошниченко был ментальным лидером той команды, ее капитаном и партнером Мичкова по первому звену. Оба игрока 2004 года рождения уже тогда воспринимались как будущее нашего хоккея. И даже в 16-летнем возрасте их громкие транссферы обсуждались, как будто переходили игроки уровня КХЛ, хотя речь шла только о будущих дебютантах Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Мичков перешел из системы ярославского «Локомотива» в петербургский СКА, а выступавший в системе подольского «Витязя» Мирошниченко оказался в омском «Авангарде». Уже в следующем сезоне-2020/21 Матвей начал разрывать МХЛ, став лучшим снайпером регулярного чемпионата. Иван дебютировал в лиге за «Омских ястребов» только в середине сезона и не так ярко начал, но тоже имел неплохую статистику.

Весной 2021 года оба вновь стали лидерами сборной России на крупном турнире, принеся ей серебро юниорского чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет. Уже тогда Иван начал рассуждать о желании пробиться в следующем сезоне в основу «Авангарда».

— Я просто буду стараться показывать свою игру и стараться попасть в состав, — говорил Мирошниченко «Известиям» после ЮЧМ. — Не говорю, что именно в первое звено. Но буду стараться попасть в состав. В первые три пятерки, наверное.

Летом 2021 года тогдашний главный тренер «Авангарда» Боб Хартли брал Ивана на сборы с основной командой и даже выпускал его на матчах предсезонных турниров. Но счел, что выпускать в КХЛ 17-летнего форварда пока рано. Зато осенью Мирошниченко поднимали в другую взрослую команду, выпуская его в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за фарм-клуб «Авангарда» «Омские крылья». Дебют вышел удачным. В том регулярном чемпионате игрок набрал по системе «гол+пас» 16 (10+6) очков в 30 матчах.

Но с января 2022 года игрок внезапно перестал выходить на лед. Уже тогда в кулуарах ходили слухи, что у парня серьезные проблемы со здоровьем. В начале марта «Спорт-Экспресс» опубликовал информацию о наличии лимфомы Ходжкина у Мирошниченко. Чуть позже это официально подтвердил «Авангард». В тот момент многие вспоминали, что через подобное когда-то прошел легендарный канадский хоккеист Марио Лемье, сумевший преодолеть эту болезнь. Сам двукратный обладатель Кубка Стэнли поддержал Ивана, поговорив с ним по видеосвязи.

Возвращение на лед

Злокачественное заболевание лимфоидной ткани было выявлено на ранней стадии, уже зимой Мирошниченко начал проходить лечение в Германии, в начале лета был допущен до тренировок. В тот момент поддержку ему оказал и «Вашингтон», выбравший Ивана в первом раунде драфта НХЛ под 20-м номером.

— Мирошниченко большой молодец, что сумел восстановиться, причем так быстро, — сказал «Известиям» бывший нападающий и экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский. — После таких болезней не каждый смог бы вернуться в спорт, а Иван дошел до дебюта в КХЛ. То, что парень талантливый и трудолюбивый, было ясно еще тогда, когда он добился первых успехов со сборными, и в Омске решили его подписать. Надеюсь, теперь и в «Авангарде» у него получится успешная карьера. Если отношение к делу будет такое же, как при лечении, то всё у Ивана получится.

Полноценно к тренировкам с «Омскими крыльями» Мирошниченко приступил 21 октября. А вскоре впервые с января вышел на лед в официальном матче. Он сразу же стал регулярно забивать в МХЛ, а затем и в ВХЛ. В конце ноября нынешний главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец анонсировал вызов Мирошниченко на матчи. И вот с «Трактором» состоялся дебют.

— Видно, что Ивану было непросто, особенно в силовой борьбе, но такие дебюты вообще мало кому из молодых удаются идеально, — заявил «Известиям» бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов. — Даже без скидок на болезнь можно похвалить Мирошниченко, а с учетом всех его проблем со здоровьем он вообще большой молодец, что дошел до КХЛ. Хочется надеяться, что скоро закрепится и будет показывать результативный хоккей. Талант у него для этого есть. Это еще по играм в МХЛ и за юниорскую сборную было видно.

Руководство омичей и игроки команды позитивно оценили дебют Мирошниченко, отметившегося двумя силовыми приемами и почти без ошибок отыгравшего свое игровое время.

— Конечно, он молодой парень, у него всё впереди, — отметил «Известиям» нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев. — Если у него получится заиграть в основе, будем рады. Мы ему в этом поможем, чтобы он побыстрее адаптировался в КХЛ. Конечно, Иван молодец. Справился с этим, сумел не просто вернуться в хоккей, но и показывать отличную результативность.

Сам Иван оказался доволен дебютом и выразил надежду, что в будущем попадет в НХЛ.

«Не почувствовал какой-то разницы по сравнению с Вышкой, — приводит слова Мирошниченко «Спорт-Экспресс». — Всё равно тут никто не бежит сломя голову. Здесь все мастеровитые хоккеисты. Тренеры перед матчем просто сказали, чтобы играл в свою игру и не переживал. Особо не было установок. Конечно, хотелось бы сыграть больше, чем несколько смен. Но мне этого хватило, чтобы прочувствовать атмосферу лиги. В общем, дебют супер. Главная цель в карьере? Попасть в НХЛ и играть там столько же, сколько и Овечкин».

Следующий матч в КХЛ Мирошниченко может провести 6 декабря, когда «Авангард» сыграет дома с «Салаватом Юлаевым».