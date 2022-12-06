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Нутрициолог предупредила о вреде тунца

Нутрициолог Падолка: в тунце содержится метилртуть, большое количество которой разрушает организм
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Мясо тунца обладает отличными вкусовыми качествами и высоко ценится за счет большого содержания полезных веществ, однако эта рыба может быть источником ртути. Об этом предупредила нутрициолог лаборатории «Гемотест» Катерина Падолка в беседе с «Известиями» во вторник, 6 декабря.

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Как отметила специалист, тунец содержит большое количество белка, а также полинасыщенных жирных кислот омега-3, незаменимых аминокислот, витаминов А, В, Е, РР, макро- и микроэлементов. В тоже время эта рыба содержит высокотоксичную форму ртути — метилртуть, большое количество которой со временем оказывает на организм разрушительное воздействие.

«Повышенные дозы ртути вызывают негативные психические симптомы, бессонницу, усталость, отрицательно влияют на кратковременную память, нарушают работу желудочно-кишечного тракта, почек, иммунитета и провоцируют развитие стоматита и гингивита. Также ртуть может приводить к ряду аутоиммунных заболеваний, например синдрому дефицита внимания и гиперактивности», — пояснила Падолка.

По ее словам, глобальная проблема заключается в том, что метилртуть хорошо растворяется в воде, легко проникает в разнообразные источники и накапливается в более высоких концентрациях в тканях морских организмов. Далее ее распространение происходит по пищевой цепи: в процессе жизнедеятельности средняя рыба съедает много мелкой рыбы, концентрация вредного вещества в которой минимальна.

Однако у рыб в принципе нет механизма выведения ртути, и весь токсичный металл, накопленный в маленьких особях, остается у представителей средних пород, которые, в свою очередь, являются источником пищи для крупных рыб. Такой процесс происходит во всех водоемах по всему миру. Тунец наряду с акулой, королевской скумбрией, рыбой-меч и марлином относится к крупным рыбам, а значит, может содержать в себе достаточно высокое количество ртути и солей других тяжелых металлов, предостерегла нутрициолог.

Она отметила, что навсегда отказываться от блюд из этой рыбы нет необходимости, однако важно выбирать ее правильный вид. Например, в желтопером и длиннопером тунце опасный металл присутствует в значительно меньшем количестве — эти виды допускается употреблять один раз в неделю. Но оптимальный вариант выбора — тунец полосатый, его можно спокойно есть до двух-трех раз в неделю. Исключение составляют беременные женщины, которым рекомендуется полностью прекратить потребление тунца и рыб крупных пород, добавила Падолка.

23 ноября нутрициолог Елена Свиридова перечислила «Известиям» продукты для продуктивной работы и высокой концентрации. В топ-5 эксперт включила красную рыбу, которая является источником жирных кислот, благотворно влияющих на кожу, ногти и волосы. А положительное воздействие на нервную систему, работу мозга и концентрацию обусловлено наличием в красной рыбе йода.

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