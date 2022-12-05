Путин подписал закон о запрете митингов у зданий органов власти и вокзалов
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, существенно расширяющий перечень мест, где запрещено проведение собраний, митингов и других акций. Документ опубликован 5 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
Как из него следует, запрещается проводить митинги в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях, у аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов, портов, в зданиях и на территории вузов, школ и больниц. Также запрещены публичные акции на земельных участках, где расположены церкви и другие сооружения.
Также запрет распространится на территории, прилегающим к объектам жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающим функционирование электрических, тепловых, водопроводных и газовых сетей.
Законом предусмотрено, что регионы могут дополнительно вводить собственные запреты мест собраний, если эта мера обоснована.
Ранее законодательством было запрещено проводить митинги лишь у зданий резиденций главы государства, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.
Также в понедельник Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Запрет касается также смены пола и педофилии. Он будет распространяться в том числе на фильмы, книги, рекламные ролики, в которых демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения или содержится информация, способная вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол.
За нарушение запрета будут грозить штрафы до 10 млн рублей.
30 ноября закон о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии был одобрен Советом Федерации. За несколько дней до этого Госдума РФ приняла законопроект в третьем чтении. Документ был поддержан единогласно.