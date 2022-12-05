На Украине сообщили об обысках в мэрии Одессы

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в мэрии Одессы. Об этом сообщила пресс-служба бюро в понедельник, 5 декабря, в своем Telegram-канале.

Там отметили, что обыски проводятся в рамках расследования деятельности преступной организации в Одессе, организаторы которой, как утверждается в сообщении, подкупали чиновников и депутатов городского совета.

Следствием было установлено, что осенью 2021 года в Одессе появилась преступная организация (ПО), специализирующаяся на коррупционных схемах незаконного изъятия имущества из коммунальной собственности города.

Эта ПО взяла под контроль практически все вопросы экономической жизни города, в том числе взаимодействие с застройщиками, закупки на средства местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий, а также другие аспекты взаимодействия с бизнесом.

«Для бесперебойности реализации поставленных целей организаторы ПО наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, о чем свидетельствуют доказательства, полученные НАБУ и САП в ходе расследования», — говорится в сообщении НАБУ.

Двумя днями ранее, 3 декабря, обыски прошли в администрации Киева, которую возглавляет Виталий Кличко. Отмечалось, что обыски проводились в рамках расследования дела о нецелевом использовании рекреационных земель одного из парков в городе, а также по факту превышения должностных полномочий.

До этого, 17 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в стране больше нет коррупции. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на эту новость предложила украинскому лидеру взяться за наркоманов после взяточников.

Ранее, в начале сентября, сообщалось, что депутата украинской Верховной рады заподозрили в незаконном обогащении. По версии Нацагентства по предотвращению коррупции, его супруга вывезла из страны более $500 тыс. за время специальной военной операции. При этом, согласно декларации за 2020 год, семья заработала всего 335 тыс. гривен, $10 тыс. и €15 тыс.