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В администрации Киева прошли обыски

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Фото: TASS/Zuma
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В помещениях администрации Киева, которую возглавляет Виталий Кличко, прошли обыски. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщило украинское Государственное бюро расследований (ГБР) в своем Telegram-канале.

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Обыски проводились в рамках расследования дела о нецелевом использовании рекреационных земель одного из парков в городе, а также по факту превышения должностных полномочий.

По данным ведомства, в 2015 году одно из киевских обществ заключило договор с администрацией столицы Украины на строительство спортивных объектов, но за семь лет выполнило обещанное только на треть. При этом земли, отведенные для строительства, были использованы не по назначению.

По данному факту возбуждено уголовное дело и устанавливаются все участники преступной схемы, добавили в ГБР.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране больше нет коррупции. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила украинскому лидеру взяться за наркоманов после взяточников.

3 ноября сообщалось, что ГБР Украины разоблачило преступную схему, с помощью которой бывший глава государственного предприятия «Укрпатент» и его сообщники под видом закупки бронежилетов для военных присвоили себе государственные средства в размере 250 млн гривен. В схеме участвовали бывший и.о. госсекретаря министерства экономики, бывшее руководство «Укрпатента», а также руководители одной из благотворительных организаций.

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