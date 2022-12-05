МО показало уничтожение радиолокационной станции ВСУ в Херсонской области

Минобороны России в понедельник, 5 декабря, опубликовало кадры работы боевых ударных беспилотников.

В результате атаки были уничтожены радиолокационная станция кругового обзора П-18 и радиолокационная станция 36Д6, которые принадлежали украинским боевикам и стояли на дежурстве в Херсонской области.

На видео показано наведение российских дронов, контроль поражения радаров осуществляется съемкой с другого БПЛА.

Ранее в этот день Минобороны опубликовало кадры работы буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б», которые уничтожают склады боеприпасов украинских боевиков, а также укрепленные опорные пункты и долговременные огневые точки.

Также в ведомстве показали работу экипажей вертолетов авиации, которые сопровождают военные колонны, осуществляют доставку десанта и военных грузов. Кроме того, войска уничтожают бронетехнику украинских военных.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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