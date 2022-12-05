Минобороны РФ показало кадры работы группы огневого прикрытия авиации

В ходе проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа выполняют задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры украинских боевиков, по сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержке подразделений. Кадрами боевой работы поделилось Минобороны РФ в понедельник, 5 декабря.

Запросы на поддержку российских мотострелков или танкистов с переднего края приходят по несколько раз за дневную или ночную смену. На стрелков групп огневого прикрытия армейской авиации возложены задачи по сопровождению воинских колонн и гуманитарных грузов по дорогам общего пользования. Они прикрывают вертолеты армейской авиации с воздуха, наблюдают за объектами и транспортом на земле и выявляют огневые точки противника во время патрулирования местности.

Военнослужащие также помогают в эвакуации мирных жителей из освобожденных населенных пунктов с передней линии обороны, прикрывают их при подходе и погрузке на борт вертолетов, осуществляют огневое воздействие в случае нештатных ситуаций при эвакуации с земли личного состава. Группы меняются несколько раз в сутки, чтобы без перерыва выполнять свои задачи в небе.

В режиме взлет-посадка аэродром работает нон-стоп. Все полеты проходят на предельно малой высоте. Экипажи боевых «Ночных охотников» и «Аллигаторов» взлетают в небо двойками, воздушно-поисковая штурмовая группа — всегда следом и на расстоянии, которое не мешает выполнять сослуживцам боевые задачи.

Ранее, 26 ноября, в военном ведомстве показали кадры работы вертолетов по командным пунктам Вооруженных сил Украины. Используя данные разведки, экипажи всякий раз меняют маршруты. В результате очередных боевых заданий были уничтожены замаскированные командные пункты и бронированная техника подразделения боевиков.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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