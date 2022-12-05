Корабль Orion в понедельник совершит второй облет Луны на низкой высоте
Корабль Orion в понедельник совершит второй облет Луны на низкой высоте, после чего направится к Земле, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Максимальное приближение к поверхности земного спутника составит около 129 км. Ранее Orion совершил успешный маневр по схождению с дальней орбиты Луны, что позволило протестировать возможности аппарата на большом расстоянии от Земли, передает телеканал «Известия». В то же время на борту Ориона находится манекен, датчики которого должны измерять воздействие условий полета на будущие экипажи. Запуск корабля был осуществлен в рамках миссии Artemis I, целью которой в будущем, является основание лунной колонии.
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