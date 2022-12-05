Карта спецоперации на Украине 5 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 5 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки пункты временной дислокации иностранных наемников поражены в населенных пунктах ДНР. Кроме того, на краснолиманском направлении сорвана попытка противника атаковать в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Житловка ЛНР, а на купянском направлении нанесено огневое поражение по месту дислокации ротной тактической группы ВСУ. Уничтожено 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа.

На донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия ВС РФ. За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Истребительной авиацией ВКС РФ в Юрьевке сбит в воздухе самолет Су-25 ВСУ. ПВО в ДНР сбило два вертолета Ми-8 Воздушных сил Украины.