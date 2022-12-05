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Фитнес-тренер назвала способ быстро похудеть к праздникам

Фитнес-тренер Серебрякова: кардиотренировки и особое меню помогут быстро похудеть к Новому году
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Фото: TASS/EPA/PHILIP DAVALI
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Координатор групповых программ сети фитнес-клубов Юлия Серебрякова рассказала, как эффективно и безопасно сбросить вес за месяц до праздников.

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В беседе с Pravda.Ru 1 декабря специалист посоветовала желающим похудеть подобрать индивидуальную программу питания с учетом возраста, веса, пола, возраста и состояния здоровья.

Так, Серебрякова призвала считать калории, но не садиться резко на строгие диеты, поскольку это чревато стрессом с последующим срывом и чувством вины, а затем — заеданию. По ее словам, 0,5–1 кг в неделю — это тот вес, который получится сбросить вполне комфортным образом. Тренер добавила, что снизить общий дневной калораж на 300–500 калорий не так уж сложно.

Она призвала составлять график приема пищи и физических нагрузок на неделю вперед, постепенно снижать калории и увеличивать интенсивность тренировок.

Начать Серебрякова посоветовала с езды на велосипеде, быстрой ходьбы, плавания, танцев или упражнений на эллиптическом тренажере. Также подойдут коньки или лыжи.

Затем, по ее словам, можно чередовать кардио с функциональными тренировками.

Она напомнила о важности не пропускать прием пищи, поскольку это влечет переедание. Есть стоит 4–5 раз в день, но не более 150–200 г продуктов, лучше всего по часам через равные промежутки времени.

Она также посоветовала пить в сутки около 30 г воды на 1 кг веса за 30 минут до еды и через час после. Также стоит исключить быстрые углеводы (мучное, сладкое, соки, белый рис, сладкие напитки). Фрукты и другие углеводы лучше есть в первой половине дня.

При каждом приеме пищи тренер призвала добавлять клетчатку в виде рыбы, курицы или морепродуктов, а также есть легкие салаты из овощей зеленого цвета. Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за два часа до сна.

Серебрякова также указала на необходимость исключить из рациона алкоголь и сократить количество потребляемых жиров.

2 декабря д. м. н., врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, как быстро похудеть к Новому году. По его словам, главное — выбрать правильную диету. Так, если перейти на жирную пищу и отказаться от углеводов, то коррекция фигуры к Новому году станет посильной задачей. Необходимо есть мясо с жирными соусами вроде майонеза, пишет НСН.

Также 2 декабря врач-эндокринолог Вероника Зайцева назвала частую ошибку желающих похудеть. По ее словам, для быстрого результата зачастую используются экспресс-диеты, однако они не только не эффективны, но и опасны для здоровья. К числу возможных последствий резкого дефицита калорий специалист отнесла ухудшение показателей крови, из-за чего возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

29 ноября врач-диетолог Руслан Алиев рассказал, что добавка в пищу в виде хрома помогает стимулировать процесс похудения. Он объяснил, что трехвалентный хром — минерал, необходимый каждому человеку в количестве 50 мкг/сутки. Он способствует регулированию уровня глюкозы и усиливает действие инсулина. Содержится это вещество в тунце, сазане, мойве, лососе, скумбрии, камбале и других видах морепродуктов. Также много хрома в печени, свекле, перловой крупе и в утке, отмечает телеканал «360».

25 ноября врач-методист Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алена Курочкина посоветовала желающим похудеть снижать калорийность еды постепенно. Она предупредила, что некоторым людям, помимо нормализации питания и занятий спортом, потребуется квалифицированная помощь психолога или психотерапевта, пишет RT.

В декабре прошлого года американский диетолог Лиза Московиц посоветовала желающим похудеть не пропускать завтрак и готовить его с вечера. Это может быть овсянка, пудинги с семенами чиа, смузи из замороженных или свежих ягод, отмечает телеканал «Звезда».

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