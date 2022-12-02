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Эндокринолог назвала частую ошибку желающих похудеть

Эндокринолог Зайцева: экспресс-диеты могут привести к нарушениям менструального цикла и снижению либидо у женщин
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Фото: Global Look Press/Christin Klose
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В праздники всегда хочется хорошо выглядеть, поэтому часто люди ищут способы похудеть к Новому году или другому значимому событию. При этом для быстрого результата зачастую используются экспресс-диеты, однако они не только не эффективны, но и опасны для здоровья. Об этом «Известиям» 2 декабря рассказала врач-эндокринолог «ИНВИТРО-Урал» Вероника Зайцева.

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Она объяснила, что суть экспресс-диет заключается в краткосрочном и очень строгом ограничении в питании. В первую очередь исключают из рациона углеводы, а в этом случае организм запускает защитный механизм — глюконеогенез, то есть процесс создания глюкозы из неуглеводных соединений.

«Но, к большому сожалению, организм не использует для этого жировую ткань, даже если она в организме присутствует в избыточном количестве. Организм вырабатывает глюкозу из мышечной ткани — миоцитов. Они являются идеальным вариантом для создания глюкозы, поэтому при экспресс-диетах мы теряем в основном мышцы, а жир остается с нами», — указала Зайцева.

По ее словам, углеводы — это основной источник энергии: головной мозг и эритроциты крови нуждаются в постоянном присутствии глюкозы в крови. А при отказе от белка мы лишаем клетки организма строительного материала для мышц и иммуноглобулина, отвечающего за иммунитет.

«В случае необходимости корректировки массы тела необходимо полностью пересмотреть режим питания раз и навсегда. Строгая диета или даже голодание в течение одной, двух или трех недель не решат проблему, а, скорее всего, только усугубят ее, оказав негативное влияние на здоровье и психологическое состояние. Погоня за стройной фигурой в короткие сроки приводит к серьезным изменениям в организме и провоцирует обострение существующих заболеваний и даже возникновение новых проблем со здоровьем», — предостерегла врач.

К числу возможных последствий резкого дефицита калорий специалист отнесла ухудшение показателей крови, из-за чего возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, несбалансированное питание или голодание приводит к гиповитаминозу: ухудшается состояние волос, ногтей и кожи. Также возможно ухудшение работы кишечника, повышение риска воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте. У женщин экспресс-диеты могут привести к нарушениям менструального цикла и снижению либидо.

«Экспресс-диета — это стресс, а при стрессе организм начинает синтезировать в больших количествах гормон кортизол, который позволяет поддерживать уровень глюкозы в крови за счет распада мышечных тканей, на формирование которой нужно сбалансированное питание. В результате экспресс-диеты замедляют обмен веществ, а вес начинает расти даже при обычном или низкокалорийном рационе», — предупредила Зайцева.

По ее словам, поддерживать тело и вес в норме помогает физическая активность, поэтому всем рекомендуется найти для себя доступные варианты такой активности. Например, больше ходить пешком — не менее 5 км в день, включить кардиотренировки, такие как бассейн или степпер. Сохранить результат также поможет сбалансированное питание, добавила эндокринолог.

28 ноября врач-генетик, член экспертного совета лаборатории «Гемотест» Ирина Колесникова рассказала о генетическом тесте, который поможет избежать ошибок в похудении. Она пояснила, что генетика может делать человека предрасположенным к лишнему весу: например, из-за генетических вариаций может нарушиться чувство насыщения и аппетит станет неконтролируемым.

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