Российская армия одержит победу на Украине к концу лета 2023 года. Такое мнение выразил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Это будет не быстро, но думаю, что к концу следующего лета российская армия одержит военную победу. На Украине российские военные непобедимы», — сказал он в трансляции от 30 ноября.

Разведчик уточнил, что переговоров до этого момента не будет.

«[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому предстоит решить, ехать ли на крейсер «Миссури». Это и станет переговорами», — указал Риттер.

На борту крейсера «Миссури» 2 сентября 1945 года произошло подписание Акта о капитуляции Японии.

Ранее, 14 октября, в разговоре с российскими пранкерами министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что конфликт Киева и Москвы может закончиться дипломатией. По его словам, баланс сил во время переговоров будет зависеть от обстановки на поле боя и экономической ситуации в России.

Как заявил 2 декабря представитель Белого дома Джон Кирби, в США считают, что Владимир Зеленский не готов сейчас к переговорам с РФ.

31 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что позиция России по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Российский лидер пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров.

Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября. Украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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