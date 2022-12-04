Задержан подозреваемый в убийстве женщины на востоке Москвы

Следственный комитет (СК) по столичному региону совместно с сотрудниками уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого в убийстве женщины, тело которой было обнаружено в автомобиле на востоке Москвы. Об этом сообщили в ведомстве 4 декабря.

«Следователями столичного СК совместно с сотрудниками уголовного розыска установлена личность 65-летнего подозреваемого в убийстве женщины 1992 года рождения, тело которой было обнаружено в автомобиле на востоке Москвы. Он задержан, в скором времени будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий», — сообщает пресс-служба СК в официальном Telegram-канале.

Как сообщил источник «Известий», подозреваемый сознался в произошедшем и собирался покончить жизнь самоубийством. Известно, что мотивом для убийства стала измена жены. Исходя из предсмертной записки, которую удалось обнаружить следователям, подозреваемый планировал найти любовника своей жены, однако не смог его найти.

Ранее 4 декабря прокуратура сообщила о том, что тело женщины с огнестрельными ранениями обнаружено в припаркованном автомобиле в Москве. Известно, что ход доследственной проверки контролируется прокуратурой.