Тело женщины обнаружено в автомобиле на юго-востоке Москвы

Тело женщины с огнестрельными ранениями обнаружено в припаркованном автомобиле в Москве. Об этом говорится 4 декабря в Telegram-канале прокуратуры российской столицы.

«На парковке на ул. Вешняковская в автомобиле на заднем сиденье обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения», — сообщили в надзорном органе.

Ход доследственной проверки контролируется прокуратурой.

21 ноября тело водителя такси с признаками насильственной смерти обнаружили в понедельник во дворе жилого дома на улице Ельнинской в районе Кунцево в Москве. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

На следующий день сообщалось, что мужчина убил таксиста из-за 5 тыс. рублей и банковской карты.