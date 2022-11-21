На западе Москвы в машине обнаружили труп таксиста

Тело водителя с признаками насильственной смерти обнаружено в автомобиле во дворе жилого дома в Москве. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

«В автомобиле такси обнаружено тело водителя 1972 года рождения с признаками насильственной смерти в виде асфиксии», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что автомобиль был припаркован на улице Ельнинской в районе Кунцево.



На месте работают следователи. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Ранее, 24 октября, сообщалось, что в Москве задержан убийца водителя такси бизнес-класса Maybach Сергей Шелест. Клиент элитного такси зарезал водителя, продал авто и скрылся. Тело таксиста с множественными ножевыми ранениями обнаружили возле дороги в подмосковный Сергиев Посад.