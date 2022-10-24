Задержан подозреваемый в убийстве таксиста на Maybach
Убийца водителя такси бизнес-класса Maybach Сергей Шелест задержан. Об этом 24 октября сообщил Telegram-канал «112».
«19-летний Сергей Шелест находился на территории Краснодарского края. Установить местонахождение преступника удалось благодаря совместной работе московских следователей СК и сотрудников уголовного розыска. В ближайшее время подозреваемый будет доставлен на допрос», — говорится в публикации.
Ранее в этот день старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что в Москве клиент элитного такси зарезал водителя, продал авто и скрылся.
По данным следователей, 17 октября водитель Mercedes (люксовая модификация которого называется Maybach) выехал на заказ. Он позвонил жене поздно вечером, а затем пропал. Женщина обратилась в полицию.
23 октября возле дороги в подмосковный Сергиев Посад водителя нашли убитым — на его теле были множественные ножевые ранения. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.
Следователи нашли и машину, которую подозреваемый спешно продал неизвестному через мобильное приложение.