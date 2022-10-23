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Найдено тело пропавшего в Москве на Maybach таксиста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Тело 31-летнего водителя такси бизнес-класса Петра, пропавшего на Maybach 17 октября в Москве, обнаружили в лесополосе недалеко от Сергиева Посада, сообщили «Известия» 23 октября.

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По данным источника, таксист уехал на работу на служебном автомобиле Maybach 17 октября утром, а уже вечером перестал отвечать на звонки. Через некоторое время телефон мужчины был отключен.

Супруга Петра обратилась в правоохранительные органы с заявлением о его пропаже. Через четыре дня труп таксиста был найден вблизи города Сергиев Посад.

По предварительным данным, подозреваемый в убийстве водителя вызвал такси бизнес-класса, проехал по заданному маршруту, а после напал на Петра и убил его. Затем злоумышленник продал элитный автомобиль и скрылся.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту убийства. Преступник объявлен в розыск.

Ранее, 4 октября, сообщалось, что в Оренбурге раскрыли убийство таксиста девятилетней давности. Убийство произошло в ночь на 31 марта 2013 года на проспекте Гагарина. Примерно в 250 м от базы отдыха «Усадьба на Микутке» преступник напал на таксиста и со спины ударил его ножом в шею.

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