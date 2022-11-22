В Москве мужчина задушил таксиста ремнем безопасности ради 5 тыс. рублей

Мужчина убил таксиста на Ельнинской улице в Москве из-за 5 тыс. рублей и банковской карты. Об этом стало известно во вторник, 22 ноября.

По данным «Известий», ночью 21 ноября преступник сел на заднее сиденье автомобиля такси и задушил водителя ремнем безопасности.

Перед этим злоумышленник избил водителя и связал ему руки пластиковыми хомутами.

После убийства преступник похитил у водителя 5 тыс. рублей наличными и банковскую карту, а затем скрылся.

Тело водителя такси с признаками насильственной смерти обнаружили в понедельник во дворе жилого дома на улице Ельнинской в районе Кунцево. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Позже в этот день правоохранители задержали подозреваемого. По данным «Известий», им оказался 33-летний мужчина. При нем была обнаружена банковская карта убитого. Эту информацию также подтвердили в столичном СК.