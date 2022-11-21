Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве таксиста в Москве

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве таксиста на западе Москвы. Об этом сообщили 21 ноября в ГСУ СК РФ по столице.

«Благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска задержан подозреваемый в убийстве. В скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства для проверки на причастность к совершенному преступлению», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

По данным «Известий», им оказался 33-летний мужчина. При нем была обнаружена банковская карта убитого, эту информацию также подтвердили в столичном СК.

Тело водителя такси с признаками насильственной смерти обнаружили в понедельник во дворе жилого дома на улице Ельнинской в районе Кунцево. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).