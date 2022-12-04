Эксперт объяснил заявления США о якобы проблемах РФ с производством ракет

Политолог, военный эксперт Юрий Светов, комментируя 4 декабря «Известиям» заявление главы нацразведки США Эврил Хейнс о том, что РФ якобы может столкнуться с трудностями при создании высокоточных ракет, отметил, что со слов представителей Запада у России и так всё давно закончилось, а Хенйс выразила мечту США, чтобы у Москвы были проблемы подобного рода.

Светов напомнил о словах украинского политика Алексея Арестовича, давно заявившего, что у России «все ракеты закончились», произвести она их не может, а чипы для создания вооружений использует чуть ли не из микроволновок.

«Госпожа начальница американской разведки выразила их мечту о том, чтобы у нас были такого рода проблемы, потому что американская разведка в свое время прозевала тот рывок, который сделала Россия в создании гиперзвукового оружия», — продолжил Светов.

Он напомнил, что когда в 2018 году президент РФ Владимир Путин объявил о создании гиперзвукового вооружения, Запад дружно смеялся, считая, что российская промышленность не может этого сделать.

«Вдруг оказалось, что у нас эти ракеты есть, а у США нет. Тоже далеко продвинулся Китай, и сейчас американцы вовсю говорят, что им нужно догонять и ликвидировать разрыв», — отметил эксперт.

По его мнению, западные страны принижали достижения России в создании вооружений, но уже в октябре Западу стало понятно, что Украина не сможет победить в конфликте и появились разговоры, что надо не дать РФ победить.

Также Светов отметил, что американская разведка не может знать производительность российской военной промышленности, ее оценки косвенные. Кроме того, США неоднократно ошибались в ряде важных прогнозов.

«У нас оборонная промышленность в три смены работает, у нас высококвалифицированные работники, прекрасные инженеры, замечательные научные разработки, при всех проблемах которые есть, если задача поставлена, она будет выполнена. Хватит у нас ракет для того чтобы на Украине добиться тех целей, которые были поставлены перед началом специальной военной операции», — подчеркнул политолог.

Разговор о якобы трудностях России в производстве ракет возник на фоне перерыва нанесения ударов по инфраструктуре Украины. Но они никогда не были самоцелью, наносятся удары по системе военного управления, по центрам принятия решений, обратил внимание эксперт.

Накануне директор нацразведки США Эврил Хейнс заявила во время выступления на Форуме национальной обороны Рейгана в Калифорнии, что Москва может испытать трудности при создании высокоточных ракет, которые используются в спецоперации на Украине.

По ее словам, Россия якобы быстро расходует высокоточные боеприпасы, не имея возможности в короткие сроки восстановить запасы.

Ранее, 23 ноября, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал противников России не надеяться на истощение боезапаса России, подсчитывая пуски. Он подчеркнул, что потенциала ВС РФ хватит на всех.

19 ноября газета The New York Times рассказала об отсутствии у Запада реального представления о ракетном арсенале РФ. В противовес утверждениям западных политиков армия России продолжает наносить массированные ракетные удары по военной украинской инфраструктуре, отмечается в материале.

До этого, 10 ноября, президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу и премьер-министру Михаилу Мишустину обеспечить военных необходимым в соответствии с их потребностями.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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