Медведев призвал противников не надеяться на истощение запасов оружия у РФ

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал противников России не надеяться на истощение ее возможностей, подсчитывая оружейные пуски и запасы вооружения. Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале в среду, 23 ноября.

«Враги продолжают внимательно «калькулировать» наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!» — написал Медведев.

Ранее, 19 ноября, издание The New York Times написало, что в противовес утверждениям политиков из США, Великобритании и Украины о том, что у России истощаются запасы ракетного оружия, армия РФ продолжает наносить массированные ракетные удары по военной украинской инфраструктуре. Уточнялось, что, по мнению западных стран, Россия держит запас ракет и другого оружия на случай конфликта с НАТО.

До этого, 10 ноября, президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу и премьер-министру Михаилу Мишустину обеспечить военных необходимым в соответствии с их потребностями.

В том же месяце российский лидер в ходе совещания с членами координационного совета по обеспечению российских войск заявил, что вооружение для нужд Вооруженных сил РФ должно совершенствоваться непрерывно и оставаться эффективным.

25 октября Путин отмечал, что снаряжение для участников спецоперации должно быть в наличии, причем современное и удобное. Он призвал ориентироваться на реальные потребности военнослужащих.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.