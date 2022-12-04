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Разведка США сообщила о вероятных трудностях РФ при создании высокоточных ракет

Глава нацразведки США Хейнс: РФ может столкнуться с трудностями при создании точных ракет
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Москва может испытать трудности при создании высокоточных ракет, которые используются в спецоперации на Украине. Об этом рассказала в субботу, 3 декабря, директор нацразведки США Эврил Хейнс во время выступления на Форуме национальной обороны Рейгана в Калифорнии, трансляция которого велась на YouTube.

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По ее словам, Россия якобы быстро расходует высокоточные боеприпасы.

«По нашим данным, у них нет возможности производить полностью у себя то, что они сейчас расходуют. Так что это будет для них вызовом», — сказала Хейнс.

Ранее, 23 ноября, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал противников России не надеяться на истощение боезапаса России, подсчитывая пуски. Он подчеркнул, что потенциала ВС РФ хватит на всех.

19 ноября газета The New York Times рассказала об отсутствии у Запада реального представления о ракетном арсенале РФ. В противовес утверждениям западных политиков армия России продолжает наносить массированные ракетные удары по военной украинской инфраструктуре, отмечается в материале.

До этого, 10 ноября, президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу и премьер-министру Михаилу Мишустину обеспечить военных необходимым в соответствии с их потребностями.

В том же месяце российский лидер в ходе совещания с членами координационного совета по обеспечению российских войск заявил, что вооружение для нужд Вооруженных сил РФ должно совершенствоваться непрерывно и оставаться эффективным.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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