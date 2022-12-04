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«РИА Новости»: Украина готовит провокацию по срыву экспорта российского аммиака

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Киевские власти намерены провести провокацию, направленную на срыв инициативы ООН по возобновлению транзита российского аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса. Об этом стало известно в воскресенье, 4 декабря.

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«По информации, подтвержденной по нескольким каналам, киевским режимом готовится резонансная провокация, направленная на срыв инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти (Россия) – Одесса (Украина)», — приводит «РИА Новости» слова военно-дипломатического источника, знакомого с ситуацией.

По его утверждению, на территории одесского припортового завода планируют совершить подрывы с целью обвинить в этом Россию.

«Провокация спланирована и реализуется под контролем представителей спецслужб Великобритании, находящихся в Одессе. В реализации данной провокации также задействованы контрактники канадской ЧВК GardaWorld», — добавил источник.

23 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Москва проработает с ООН вопрос возобновления поставок аммиака из Тольятти в Одессу в рамках сделки о поставках продовольствия и удобрений, заключенной в Стамбуле в июле. По его словам, поставки по маршруту были бы выгодны всем сторонам. Россия готова расширить работу по поставкам удобрений и сотрудничать абсолютно со всеми партнерами в данной сфере, добавил глава государства.

30 ноября офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что украинские власти готовят очередную провокацию против Вооруженных сил России, которая может быть проведена в Одессе. По его сведениям, Киев намерен произвести подрыв хранилища химической продукции на одесском припортовом заводе для последующего обвинения России в организации техногенной катастрофы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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