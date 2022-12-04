Пассажирский автобус загорелся у станции метро в Москве

Пассажирский автобус загорелся утром в субботу, 4 декабря, на западе Москвы. Об этом «Известиям» сообщили очевидцы инцидента.

По их словам, возгорание возникло в автобусе, стоявшем около станции метро «Молодежная». За несколько секунд пламя охватило весь автобус.

Пассажиров в салоне автобуса на момент начала пожара не было.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее, 2 декабря, в городе Салават в Башкирии сгорел пассажирский автобус. Погибших и пострадавших в результате происшествия не было. Инцидент также произошел утром.