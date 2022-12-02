Пассажирский автобус сгорел в Салавате в Башкирии

В городе Салават в Башкирии сгорел пассажирский автобус. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.

Инцидент произошел 2 декабря около 7 утра, когда автобус № 44 находился около остановки «Три богатыря». В момент возгорания в салоне находились 50 пассажиров, все они успели эвакуироваться самостоятельно, пишет «МедиаКорСеть».

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания устанавливаются.

Утром 29 ноября в Автозаводском районе Нижнего Новгорода загорелись сразу два пассажирских автобуса. Одна из машин почти полностью выгорела, вторая пострадала не так сильно.