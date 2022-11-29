Два пассажирских автобуса сгорели на одной из улиц Нижнего Новгорода
В Автозаводском районе Нижнего Новгорода сгорели два пассажирских автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Пожар произошел утром 29 ноября в районе дома № 17 по улице Борская. Информация о возгорании поступила в МЧС около 6 утра, прибывшие спасатели обнаружили, что горят два пустых автобуса.
Локализовать пожар удалось в 6:30, полная ликвидация была объявлена еще через полчаса, пишет ИА «НьюсНН». Один из автобусов почти полностью выгорел, второй пострадал не так сильно.
Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Причины пожара устанавливаются.
18 октября пассажирский автобус горел в Балакове Саратовской области. Пожар начался в моторном отсеке. Обошлось без пострадавших.