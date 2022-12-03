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Источник сообщил об избиении бывшей жены Дениса Глушакова в московском отеле

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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В Москве в отеле Lotte Plaza было совершено нападение на бывшую жену футболиста клуба «Химки» Дениса Глушакова, о чем стало известно в субботу, 3 декабря.

По нашим данным, инцидент произошел вечером 23 ноября. Пострадавшая спустя несколько дней обратилась в больницу, где у нее диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. После оказания медицинской помощи девушка отправилась домой.

В беседе с «Известиями» Дарья не подтвердила и не опровергла произошедшее.

«Всё нормально», — сказала она, добавив, что не понимает, о чем идет речь.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего.

Ранее, 22 ноября, мужчина убил таксиста на Ельнинской улице в Москве из-за 5 тыс. рублей и банковской карты. По данным «Известий», ночью 21 ноября преступник сел на заднее сиденье автомобиля такси и задушил водителя ремнем безопасности.

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