Реклама
Прямой эфир
Политика
В Кремле заявили об отсутствии точной даты разговора Путина и Макрона
Мир
В администрации Киева прошли обыски
Общество
В Махачкале почтили память Неизвестного Солдата
Мир
В Киеве объявили воздушную тревогу
Общество
Песков сообщил о планах Путина со временем посетить Донбасс
Мир
Макрон заявил о готовности Франции поставить дополнительное оружие Киеву
Армия
Песков напомнил о завершении частичной мобилизации в РФ
Мир
Гросси назвал отвод вооружений с ЗАЭС частью соглашения по ее защите
Мир
Британцы переходят на корм для животных и греют еду свечами из-за роста цен
Экономика
Ульянов заявил о прекращении РФ поставок нефти в ЕС после введения потолка цен
Армия
Шойгу прибыл в Минск на переговоры с главой минобороны Белоруссии
Мир
Митинг в поддержку Саакашвили прошел в центре Тбилиси
Сюжет:

Эксперты озвучили прогнозы на бой Исмаилова и Шлеменко

0
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Долгожданный бой российских бойцов MMA Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко состоится в субботу 3 декабря, за несколько часов до встречи эксперты предсказывают разные исходы.

Прямую трансляцию поединка в Екатеринбурге проведет телеканал РЕН ТВ.

Улыбка раздора: чем закончится бой Шлеменко и Исмаилова
Два самых обсуждаемый российских бойца ММА наконец-то сойдутся в октагоне

Спортсмены выйдут на ринг не раньше 21:30. Букмекеры очевидным фаворитом называют Исмаилова, хотя оставляют шансы на победу и Шлеменко.

Мнения спортсменов, чемпионов и друзей бойцов на исход боя разделились.

Так, экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд назвал обоих бойцов одними из самых медийных и заметил, что в ударном плане Исмаилов более силен и резок, нежели Шлеменко. По его мнению, у Шлеменко будет определенное преимущество, но последние поединки у него откровенно не сложились.

Российский боксер Дмитрий Кудряшов усомнился, что Исмаилову хватит выносливости, чтобы чувствовать себя уверенно на ринге.

Боец MMA и экс-чемпион WFCA и ACA Евгений Гончаров предрек Исмаилову победу с вероятностью 70%. Он назвал его универсальным бойцом, но подчеркнул, что и Шлеменко обладает отличной ударной техникой.

Ранее в субботу спортсмены провели финальную битву взглядов перед боем. Исмаилов рассказал, что мысли о предстоящем бое мешают ему спать.

Мероприятие стартует в 15:00 мск на «Арене Уралец», схватки основного карда стартуют в 18:00. В главном карде состязаний встретятся Иван Штырков и Асылжан Бахытжанул, а также Шарабутдин Магомедов и Михаил Рагозин.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022