Эксперты озвучили прогнозы на бой Исмаилова и Шлеменко

Долгожданный бой российских бойцов MMA Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко состоится в субботу 3 декабря, за несколько часов до встречи эксперты предсказывают разные исходы.

Прямую трансляцию поединка в Екатеринбурге проведет телеканал РЕН ТВ.

Спортсмены выйдут на ринг не раньше 21:30. Букмекеры очевидным фаворитом называют Исмаилова, хотя оставляют шансы на победу и Шлеменко.

Мнения спортсменов, чемпионов и друзей бойцов на исход боя разделились.

Так, экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд назвал обоих бойцов одними из самых медийных и заметил, что в ударном плане Исмаилов более силен и резок, нежели Шлеменко. По его мнению, у Шлеменко будет определенное преимущество, но последние поединки у него откровенно не сложились.

Российский боксер Дмитрий Кудряшов усомнился, что Исмаилову хватит выносливости, чтобы чувствовать себя уверенно на ринге.

Боец MMA и экс-чемпион WFCA и ACA Евгений Гончаров предрек Исмаилову победу с вероятностью 70%. Он назвал его универсальным бойцом, но подчеркнул, что и Шлеменко обладает отличной ударной техникой.

Ранее в субботу спортсмены провели финальную битву взглядов перед боем. Исмаилов рассказал, что мысли о предстоящем бое мешают ему спать.

Мероприятие стартует в 15:00 мск на «Арене Уралец», схватки основного карда стартуют в 18:00. В главном карде состязаний встретятся Иван Штырков и Асылжан Бахытжанул, а также Шарабутдин Магомедов и Михаил Рагозин.