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Исмаилов пожаловался на мешающие спать мысли из-за боя с Шлеменко

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Боец ММА Магомед Исмаилов пожаловался, что мысли о предстоящем бое с Александром Шлеменко мешают ему спать. Об этом он рассказал «Известиям» в субботу, 3 декабря.

«Знаешь, когда ложишься спать и закрываешь глаза, эта картинка вырисовывается, где мы с Сашей начинаем выяснять отношения в клетке. И это мне мешает спать. Потом я думаю: просто смотри в темноту. Смотрю в темноту и где-то там по-любому этот силуэтик есть, где мы деремся», — рассказал он.

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Исмаилов признался, что старается об этом не думать, чтобы хорошо спать.

«Это бой года, но прямо сейчас о бое не думаю», — сказал он.

Ранее этим же днем Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко провели финальную битву взглядов перед боем.

Бой Шлеменко и Исмаилова состоится на арене «Уралец» 3 декабря в рамках турнира RCC 13 в Екатеринбурге и станет главным событием суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Встречу спортсменов в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Ранее в этот же день бывший боец UFC Алексей Олейник описал стили Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко перед их поединком. По его словам, у Александра стиль «достаточно жесткий, прямолинейный, спокойный», а у Магомеда «в чем-то игривый и иногда веселый».

Боец ММА Магомед Исмаилов провел тренировку перед поединком с Александром Шлеменко. Вместе со своими тренерами Исмаилов проверял на себе разнообразные захваты и отрабатывал варианты поведения на ринге.

29 ноября Шлеменко назвал руки Исмаилова самым опасным оружием бойца. Он также заявил, что готовился к бою с соперником даже больше, чем было нужно.

При этом Исмаилов днем ранее рассказал, что самой слабой стороной Шлеменко является борьба. Он уверен, что Шлеменко не удастся его повалить, чтобы перевести поединок в партер.

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