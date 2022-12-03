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РЕН ТВ покажет прямую трансляцию боя Шлеменко – Исмаилов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В субботу, 3 декабря, в Екатеринбурге состоится турнир RCC 13, в главном поединке которого встретятся российские бойцы Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов. В прямом эфире трансляцию боя покажет телеканал РЕН ТВ, она будет доступна и пользователям Сети на сайте Ren.tv.

Спортсмены 2 декабря прошли финальное взвешивание и продемонстрируют сегодня в октагоне то, к чему готовились практически целый год. Уже через считаные часы кому-то из соперников достанется чемпионский трофей.

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«Ощущения — станет это праздником для кого-то из нас 3 декабря, а для кого-то это будет вечер грустинки, так сказать, поэтому я жду концовки», — поделился с журналистом «Известий» Исмаилов.

По словам Шлеменко, он переживает за бой, так как к нему приковано внимание многих людей. Бой предстоит интересный, добавил он. Также отметил, что индивидуально настраивается под каждого противника. Кроме того, в подготовке важную роль играет психология и взаимоотношения между людьми.

«Магомед пытается постоянно расслабить своих соперников, главное — не вестись на разводки», — признался он.

Как отмечают специалисты, суровый сибиряк и самый позитивный боец ММА — антиподы во всем. Магомед — превосходный борец, Шлеменко — техничный ударник. Кто победит в этой дуэли, гадают даже звезды спорта.

«Для Исмаилова он важен тем, что при победе над Шлеменко он обретет еще большой вес в мире единоборств, как в общем-то и повысит свою капитализацию как боец. Ну а для Шлеменко это возможность подтвердить статус кво», — поделился депутат Госдумы, бывший боксер Николай Валуев.

Ранее в субботу Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко провели финальную битву взглядов перед боем. Исмаилов рассказал, что мысли о предстоящем бое мешают ему спать.

Бой Шлеменко и Исмаилова состоится на арене «Уралец» 3 декабря в рамках турнира RCC 13 в Екатеринбурге и станет главным событием суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Встречу спортсменов в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

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