Песков сообщил о планах Путина со временем посетить Донбасс

Президент России Владимир Путин со временем посетит Донбасс. Об этом заявил в субботу, 3 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

5 октября Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ. Согласно закону, жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаны российскими гражданами.

2 ноября флаги ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей были торжественно установлены на аллее флагов в Совете Федерации.

24 февраля Россия начала проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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