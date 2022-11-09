Песков рассказал о планах Путина со временем посетить Донбасс

Президент России Владимир Путин со временем посетит Донбасс, но на данный момент конкретных планов на такую поездку нет. Об этом заявил в среду, 9 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока каких-то конкретных планов нет, но я не сомневаюсь, что придет время, когда Путин приедет в Донбасс, естественно. Это российские регионы, и он там будет», — сказал он журналистам.

Ранее в этот день первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что Песков посетил Луганск, где провел программу обучения для СМИ и пресс-служб Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

2 ноября флаги ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей были торжественно установлены на аллее флагов в Совете Федерации. На церемонии председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что новые территории являются полноценными субъектами РФ.

До этого, 5 октября, президент России подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ. Согласно закону, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаны российскими гражданами.

30 сентября Путин заверил, что Россия никогда не предаст жителей новых регионов и будет помогать восстанавливать инфраструктуру.

24 февраля Россия начала проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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