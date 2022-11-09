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Кириенко сообщил о поездке Пескова в Луганск

Кириенко сообщил о поездке Пескова в Луганск для проведения программы обучения СМИ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для СМИ и пресс-служб Донецкой и Луганской народных республик. Об этом 9 ноября рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

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«Спасибо Дмитрию Сергеевичу [Пескову]. Он только сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик», — сообщил Кириенко на заседании почетного жюри просветительской премии «Знание».

Он также рассказал, что лекторы общества «Знание» с марта работали на территориях Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Кириенко выразил благодарность и отметил высокую степень мужества среди лекторов, готовых работать с риском для жизни.

2 ноября флаги новых Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонский областей были торжественно установлены на аллее флагов в Совете Федерации. На церемонии председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что новые территории являются полноценными субъектами РФ.

Ранее, 5 октября, президент России подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ.

Согласно закону, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаны российскими гражданами.

До этого, с 23 по 27 сентября, на освобожденных территориях прошли референдумы за присоединение к России. Согласно данным ЦИК, по результатам обработки 100% бюллетеней за интеграцию с Россией в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% избирателей. В Херсонской области изменения поддержали 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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