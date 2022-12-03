Главу Еврокомиссии раскритиковали за сравнение Украины с Ирландией

Высказывание главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, сравнившей украинский конфликт с борьбой Ирландии за независимость от Великобритании, вызвало критику политиков и общественности. Об этом 3 декабря сообщила газета Daily Mail.

«Конечно, Ирландия далеко от событий на Украине. Но вы лучше других понимаете, почему она так важна для всех нас», — сказала она на совместном заседании ирландского парламента в Дублине, посвященном пятидесятилетию членства Ирландии в ЕС.

Глава ЕК добавила, что в ситуации на Украине «поставлено на карту больше, чем будущее одной страны».

Как заявил британский депутат от партии консерваторов Джейкоб Рис-Могг, высказывание политика стало неправильным.

«Это из ряда вон выходящее заявление для Урсулы фон дер Ляйен: недипломатичное, неразумное и неправильное», — отметил он.

Читатели газеты отметили, что подобными заявлениями фон дер Ляйен расшатывает западную коалицию. Многие обратили внимание, что политик представляет Германю, которая оккупировала много лет назад большую часть Европы, в том числе и Украину.

«Вопрос. Евросоюз так же поддерживает усилия Каталонии по получению независимости от Испании? Ответ: неа» — подчеркнул dot.

«А как насчет многих-многих стран, которые пострадали под властью Германии, какие-нибудь мысли у Урсулы?», — добавил Reverend.IMJolly .

«ЕС нужно держать свои грязные носы подальше от вещей, которые не являются их делом», — добавил JBBooks.

Ранее, 30 ноября, стало известно, что ЕК предлагает создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. По словам фон дер Ляйен, когда санкции в отношении России будут отменены, указанные средства будут использованы в качестве компенсации Киеву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Москва примет адекватные меры в ответ, если дело дойдет до конфискации российских активов или собственности российских граждан в Европейском союзе.

20 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал кражей заморозку российских валютных резервов Западом.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».