Умер гендиректор Чеховского фестиваля Шадрин

Генеральный директор Международного театрального фестиваля имени Чехова, президент Международной конфедерации театральных союзов Валерий Шадрин скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в субботу, 3 декабря, в пресс-службе фестиваля.

«Валерия Ивановича не стало сегодня в 6:40 мск», — приводит сообщение ТАСС.

Причиной смерти Шадрина стала продолжительная болезнь.

О дате и времени прощания будет сообщено позже. По состоянию на 11:40 мск на сайте фестиваля информации о смерти Шадрина нет.

В октябре 2022 года Международному театральному фестивалю имени Антона Чехова исполнилось 30 лет.

Шадрин получил образование в МГТУ имени Баумана, но всю жизнь посвятил искусству. В 1992 году он выступил инициатором создания Международного театрального фестиваля имени Чехова, который стал самым престижным в России международным театральным форумом.

Валерий Шадрин первым показал российским зрителям постановки Петера Штайна и Эймунтаса Някрошюса, организовал крупные международные культурные проекты.

Деятель культуры — дважды лауреат премии Станиславского, ему также присуждена премия города Москвы в области искусства и литературы. Он награжден орденами Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» I степени и многими другими наградами. Также Шадрину присвоен титул рыцаря Ордена искусств и литературы Франции, является кавалером ордена Почетного легиона, отмечен наградами Японии, Великобритании, Китая и ряда других государств.