В Новокаховском округе Херсонской области восстановлена подача электроэнергии

В населенных пунктах Новокаховского округа специалисты полностью восстановили подачу электроэнергии, прерванную из-за обстрелов украинских войск. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщили в администрации Новой Каховки.

«По состоянию на 3 декабря во всех населенных пунктах округа после интенсивных минометно-артиллерийских обстрелов восстановлено электричество, а также у жителей есть газ и вода. Работают мобильная связь и интернет», — сказано в сообщении в Telegram-канале.

В администрации добавили, что в Новой Каховке продолжает работать городская котельная, откуда подается тепло в социально значимые объекты. Отмечается, что накануне в город поступила новая партия угля для снабжения малообеспеченных жителей округа.

Вооруженные силы Украины в ночь на 30 ноября выпустили ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Новой Каховке. Система противовоздушной обороны сбила все ракеты.

До этого, 27 ноября, в результате обстрела со стороны украинских боевиков в Новой Каховке погибла женщина и был ранен мужчина. Кроме того, обстрелом было повреждено несколько пятиэтажных домов.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».